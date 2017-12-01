«Апрель» борется за исключительное право на коммерческое обозначение «аптечный склад»

Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению кассационную жалобу ООО «Бережная аптека «Апрель» на решение Арбитражного суда Ставропольского края и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, предприятие потребовало от территориального органа УФАС по Ставропольскому краю признать за ним исключительное право на коммерческое обозначение «Аптечный склад» и возбудить административное дело по факту недобросовестной конкуренции в связи с тем, что похожие словосочетания стали использовать другие аптечные предприятия Ставрополя. Специалисты УФАС разъяснили, что применение слова «склад» по отношению к аптечному пункту вводит в заблуждение потребителей, а потому его следует избегать в любых сочетаниях. Соответствующие предупреждения были выданы и «дочкам» «Апреля», и «Ставропольским городским аптекам».

Поставить точку в данном споре, видимо, предстоит Суду по интеллектуальным правам. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы намечено на 20 декабря.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»