Медпреды предпочитают работать до обеда

Активность медицинских представителей сместилась в сторону аптечных сетей. Об этом в ходе заседания РАФМ заявил генеральный менеджер IQVIA Россия и СНГ Николай Демидов (на фото).

Число визитов медицинских представителей к врачам падает. Такая же тенденция фиксируется аналитиками и в посещениях стационаров. Николай Демидов связывает это с изменением специфики госзакупок.

Посещение аптечных сетей медпредами также имеет свою специфику. Все чаще фиксируются прямые визиты в аптеку, а не в офисы сетей.

«Это связано с централизацией процесса переговоров», – отметил эксперт.

Еще одна интересная особенность – время визитов медпредставителей к своим клиентам. Чаще всего визиты совершаются до обеда, констатирует Николай Демидов.

Эксперт не подтвердил предположения о том, что количество медпредов снижается. IQVIA Россия и СНГ эту тенденцию не наблюдает.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»