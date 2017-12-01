Медпреды предпочитают работать до обеда

Активность медицинских представителей сместилась в сторону аптечных сетей. Об этом в ходе заседания РАФМ заявил генеральный менеджер IQVIA Россия и СНГ Николай Демидов (на фото).
Число визитов медицинских представителей к врачам падает. Такая же тенденция фиксируется аналитиками и в посещениях стационаров. Николай Демидов связывает это с изменением специфики госзакупок.
Посещение аптечных сетей медпредами также имеет свою специфику. Все чаще фиксируются прямые визиты в аптеку, а не в офисы сетей.
«Это связано с централизацией процесса переговоров», – отметил эксперт.
Еще одна интересная особенность – время визитов медпредставителей к своим клиентам. Чаще всего визиты совершаются до обеда, констатирует Николай Демидов.
Эксперт не подтвердил предположения о том, что количество медпредов снижается. IQVIA Россия и СНГ эту тенденцию не наблюдает.
Оксана Баранова
«Фармацевтический вестник»