AstraZeneca и G1 Therapeutics будут совместно разрабатывать препарат для лечения рака легкого

Компания AstraZeneca (AZ) заключила соглашение с американской группой G1 Therapeutics об исследованиях потенциального нового комбинированного препарата для лечения рака легкого, сообщает PharmaTimes.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в проведении клинических исследований применения препарата Tagrisso (osimertinib) компании AstraZeneca в комбинации с пероральным ингибитором CDK4/6 G1T38 компании G1 Therapeutics для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) у пациентов с мутацией рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

По условиям соглашения, G1 будет спонсировать и проведет в партнерстве с AZ исследование Ib/II фазы, которое должно начаться в I квартале 2018 г. В исследовании будут участвовать пациенты с НМКРЛ, являющиеся носителями аллеля T790M EGFR, у которых отмечено прогрессирование заболевания после терапии ингибиторами EGFR первой линии.

После определения рекомендуемой дозы комбинированного препарата в рамках исследования Ib фазы, в ходе исследования II фазы будет проведена оценка выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих либо монотерапию препаратом Tagrisso, либо комбинированную терапию Tagrisso плюс G1T38.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»