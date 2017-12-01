Вынесено обвинительное заключение по делу экс-ректора Пермской фармакадемии

Прокурор г. Перми утвердил обвинительные заключение по двум уголовным делам в отношении бывшего ректора ФГБОУВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России и ее соучастницы — учредителя и директора ряда коммерческих организаций.

Уголовное дело, основанное на оперативных материалах УФСБ по Пермскому краю, возбуждено еще в апреле 2015 года. Экс-ректору Пермской фармакадемии Татьяне Одеговой, возглавлявшей вуз с 2011 по 2014 год, и ее подельнице предъявляют обвинение в многочисленных эпизодах мошенничества и незаконном присвоении денежных средств учебного заведения. Как сообщили в краевой прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество, присвоение и растрата в особо крупном размере, совершенные организованной группой).

«Выяснилось, что с марта 2009 г. по октябрь 2014 г. обвиняемая, пользуясь служебным положением, похитила порядка 25 миллионов рублей. Похищены денежные средства в виде целевых субсидий и средства, предназначенные для выплат стимулирующего характера сотрудникам, в том числе формально трудоустроенным. В этот период обвиняемая работала в должности заведующей кафедры микробиологии фармацевтической академии, а затем – ректора ПГФА», — отметили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В 2011 году злоумышленница вместе со своей знакомой бизнес-леди, владелицей ряда коммерческих организаций Екатеринбурга, через аффилированных лиц выводили денежные средства федерального бюджета, выделенные академии в виде целевых субсидий на благоустройство, ремонт и покупку оборудования. Более 16 млн 600 тыс. рублей были обналичены сообщницами.

Кроме того, бывший ректор «трудоустраивала» в академию рад лиц, которые фактически там не работали. Заработную плату и премиальные выплаты за «мертвые души» она получала регулярно. Также были «уведены» и положенные денежные выплаты реально работавших сотрудников. Всего таким образом присвоено более 7 млн 400 тыс. рублей.

Заключительный вариант обвинения инкриминирует экс-ректору ПГФА восемь эпизодов мошенничества и один, связанный с присвоением денег. На имущество обвиняемых следствием наложен арест. Уголовные дела будет рассматривать Дзержинский районный суд г. Перми.

Светлана Скороход

«Фармацевтический вестник»