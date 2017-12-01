С 2019 года закупку орфанных препаратов могут передать на федеральный уровень

Министерство финансов прорабатывает вопрос о передаче закупки препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний с регионального на федеральный уровень в 2019 году. Об этом на обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.

Вопрос о передаче закупок таких лекарств на федеральный уровень подняла сенатор Галина Карелова. «Тема острая, было поручение Медведева, однако не получилось включить в расходы в этом году. Есть ли перспектива в 2019 году или при получении дополнительных доходов включить эту поправку и в этом году?» — спросила Карелова.

Силуанов признал, что для регионов закупка орфанных лекарств — серьезная нагрузка, поэтому министерство допускает возможность их закупки на федеральном уровне. «Это очень дорогостоящие препараты и общая оценка потребности субъектов в лечении больных орфанными заболеваниями — 40 млрд руб. Возможно, что если мы выявим всех нуждающихся в лечении от этих болезней, цифра будет еще больше», — указал он и сообщил, что с 2019 года эта нагрузка может быть передана центру.

«Это все-таки, наверное, большие федеральные задачи, поскольку это очень сложное и дорогостоящее лечение. Такие больные есть в ряде субъектов, и, возможно, при настройке системы межбюджетных отношений мы могли бы эту функцию либо централизовать, что было бы правильнее, либо субсидировать из федерального бюджета», — заявил Силуанов.

Министра поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Безусловно, в следующем году мы должны найти решение этой проблемы, и наша позиция — централизовать эти закупки. При закупках Минздрава цены за счет объема снижаются минимум на 30%. Когда регион закупает на пять человек, это космические цены», — сообщила Матвиенко.

gmpnews