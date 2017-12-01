В рамках «Фармы 2020» поддержано более 400 проектов по созданию новых ЛП

29 ноября начал свою работу VIII Всероссийский конгресс пациентов, целью которого является развитие и совершенствование механизмов взаимодействия государства и общественных организаций для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации. В торжественном открытии мероприятия и пленарном заседании, начавшем деловую программу Конгресса, принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

Сергей Цыб отметил конструктивный диалог, который выстроен ведомством со Всероссийским союзом пациентов и пациентскими организациями. Заместитель министра выступил с приветственным адресом от имени Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

«Вопросы, которые освещаются на конгрессе, имеют важное значение и касаются каждого человека, и их решение будет способствовать повышению благополучия наших граждан, — отмечено в приветственном адресе. -Политика Минпромторга России направлена на развитие российской фармацевтической, медицинской промышленности, стимулирование притока инвестиций в отрасль, локализацию производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также на перенос технологий в Российскую Федерацию».

Замминистра подчеркнул, что сегодня полноценная забота о пациенте невозможна без должного обеспечения качественными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техникой.

«Благодаря программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» за последние пять лет мы увидели, как российские производители активно наращивают возможности, растет доля российских препаратов на общем российском фармацевтическом рынке, — обозначил Сергей Цыб. — Впервые в 2017 году мы преодолели 30%-ый рубеж в денежном выражении, это говорит о том, что компании научились производить лекарственные препараты любой сложности. За 4 года построено 19 новых заводов по самым передовым международным стандартам. За время действия программы поддержано более 400 проектов по созданию новых препаратов, молекул — более 100 находятся на стадии клинических исследований».

В настоящее время министерством промышленности и торговли РФ ведется активная работа по созданию целой линейки новых препаратов для пульмонологии. Как отметил замглавы ведомства, поддержку в этом оказывают крупные медицинские учреждения. За последнее время российские компании вывели препарат для лечения Гепатита С, сахарного диабета второго типа. В сегменте «7 нозологий» российские производители увеличили долю своего присутствия с 4% до 40%. Выпуск отечественных препаратов для онкологии за 5 лет вырос в три раза.

Ответ на вопрос, где важно концентрировать усилия в дальнейшем, Министерство промышленности и торговли РФ намерено искать в тесном и конструктивном диалоге с пациентсткими организациями. Как отметил Сергей Цыб, только в таком взаимодействии можно правильно определить вектор развития фармацевтической и медицинской промышленности.

В рамках Конгресса состоятся образовательные семинары и тренинги по вопросам организации работы обществ пациентов, взаимодействия НКО и власти, усиления эффективности деятельности НКО в целях повышения качества оказания медицинских услуг населению.

В ходе Конгресса будут обсуждены актуальные темы общественно-государственного управления здравоохранением: проблемы развития здравоохранения на современном этапе; организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения и надзор над исполнением действующих законов и решений в здравоохранении; пути повышения доступности и качества медицинской помощи в Российской Федерации; проблемы лекарственного обеспечения страны на современном этапе; вопросы качества и доступности реабилитации; пути совершенствования медико-социальной экспертизы; развитие информационных технологий в сфере здравоохранения; взаимодействия медицинского и пациентского сообществ: реальность и перспективы.

gmpnews