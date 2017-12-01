Заболеваемость ВИЧ в России продолжает расти

Число ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ продолжает увеличиваться, хотя темпы прироста и замедлились, – за первые 10 месяцев 2017 года было выявлено почти 79,1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2011–2015 годах ежегодный прирост количества вновь выявленных случаев инфицирования ВИЧ составлял в среднем 10%, в 2016 году – 5,3%, следует из справки, подготовленной Федеральным центром СПИД.

«За первые 10 месяцев 2017 года территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 79 075 новых случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти (2014 год – 89 808, 2015 год – 98 232, 2016 год – 103 438)», – говорится в документе.

По данным на 1 ноября, за все время распространения ВИЧ-инфекции в России было зарегистрировано 1 193 890 человек, страдающих этим заболеванием. Из них по разным причинам умерли 269 282 человека. Таким образом, в ноябре с диагнозом «ВИЧ-инфекция» жили 924 608 россиян.

Показатель заболеваемости в 2017 году составил 53,9 на 100 тысяч населения (в 2016 году – 52,4). В 2017 году по показателю заболеваемости в РФ лидировали: Кемеровская область (зарегистрировано 174,5 нового случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Иркутская (134,0), Свердловская (128,1), Владимирская (124,6) области, Пермский край (115,3), Новосибирская (115,1), Тюменская (109,2) Челябинская (109,1), Томская (104,6), Курганская (99,3) области, Красноярский край (97,0), Оренбургская область (96,3), Алтайский край (85,8), Омская (84,8), Самарская (84,2) области, Республика Крым (79,0), Ханты-Мансийский автономный округ (75,0), Ульяновская область (72,3), Республика Хакасия (71,0) и Удмуртская Республика (69,2).

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 1 ноября 2017 года составила 629,8 на 100 тысяч населения России. К наиболее пораженным субъектам РФ относятся: Иркутская (зарегистрировано 1 738,2 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Свердловская (1 704,3), Кемеровская (1 630,7), Самарская (1 473,3), Тюменская (1 393,3), Оренбургская (1 284,7) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1 225,8), Челябинская (1 198,0), Новосибирская (1 104,3) области, Пермский край (1 073,7), Республика Крым (1 037,9), Ульяновская область (960,1), Алтайский край (902,7), Санкт-Петербург (880,4), Ленинградская область (872,9), Красноярский край (853,4), Томская (835,1), Курганская (823,4), а также Тверская (771,8) и Омская (737,5) области.

Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины – их 62,9%.

В первые 10 месяцев 2017 года в России умерли 24 713 больных ВИЧ-инфекцией, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Таким образом, в стране в 2017 году эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число и число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. При сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции и отсутствии адекватных системных мероприятий по предупреждению ее распространения прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Требуется активизировать организационные и профилактические мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в стране», – говорится в справке Федерального центра СПИД.

Весной 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова и руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский спорили о ситуации с уровнем заболеваемости ВИЧ в 2016 году. По данным Минздрава, в 2016 году было зарегистрировано 86,8 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, а в 2015 году – более 100 тысяч. Исходя из этого, глава ведомства заявила, что заболеваемость ВИЧ в России в 2016 году снизилась на 15%. Покровский же, в свою очередь, привел другие данные – по его словам, в 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 103,5 тысячи, и, таким образом, по отношению к 2015 году этот показатель вырос на 5,3%.

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