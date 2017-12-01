Бывший партнер Игоря Рудинского выиграл суд у акционера «СИА»

В конце ноября 2017 года Московский арбитражный суд опубликовал решение по иску акционера «СИА Интернейшнл Лтд» Serengate advisors limited к бывшему партнеру покойного основателя компании Игоря Рудинского Андрею Соловову. Суд отказал компании Serengate в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по продаже принадлежавших «СИА» нежилого помещения и других объектов недвижимости в Пензе Андрею Соловову. Эта тяжба лишь один из эпизодов длительного противостояния Соловова с нынешними владельцами «СИА» в лице «Марафон Групп» (чьи интересы, вероятно, представляет Serengate).

Заявление истца о том, что недвижимость была продана по заниженной стоимости, не подкреплено документальными подтверждениями, решил суд, поскольку совету директоров «СИА» в 2013 году при одобрении сделки был предоставлен отчет об оценке недвижимости, проведенной компанией «Логос-Про».

Кроме того, по мнению истца, в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», сделка должна была быть одобрена общим собранием акционеров. Но суд и с этим доводом не согласился: на момент заключения сделки цена договора составляла менее 2% балансовой стоимости активов «СИА», поэтому, согласно закону, одобрение сделки относилось к компетенции совета директоров.

Из протокола годового общего собрания акционеров «СИА», на которое ссылается суд, следует, что на момент одобрения оспариваемой сделки в состав членов совета директоров входили пять человек, одним из которых был Соловов. Но он в голосовании не участвовал. «Кворум на заседании совета директоров имелся, и основания для передачи разрешения данного вопроса общему собранию акционеров отсутствовали», – говорится в материалах суда.

«Мы считаем решение суда законным и обоснованным, – говорит адвокат Андрея Соловова Борис Бруско. – Мы довольны не только результатами рассмотрения дела, но и тем, какие выводы сделаны судом об обстоятельствах спора. Суд подробно, детально проанализировал и установил все события, связанные с заключением и исполнением договора купли-продажи».

В «СИА» ситуацию не прокомментировали.

Как следует из судебных материалов, договор, по которому Соловов выкупил у «СИА» складской комплекс и другие объекты в Пензе, был заключен между предпринимателем и компанией в декабре 2013 года. По словам Соловова, Рудинский сам предложил ему выкупить здание по оценке, произведенной компанией «Логос-Про».

В марте 2014 года Соловов, ЗАО «Ринк», через которое он владел долей в «СИА» и сама компания «СИА» подписали трехстороннее соглашение, из которого следует, что на 26 марта 2014 года у «СИА» была кредиторская задолженность по объявленным учредителями «СИА» дивидендам перед «Ринком» в размере 121,9 млн рублей. «Ринк» должен был выплатить Соловову 79,2 млн рублей дивидендов, а Соловов – оплатить купленное у «СИА» в Пензе имущество на сумму около 62 млн рублей. Стороны договорились произвести зачет взаимных требований на сумму почти 62 млн рублей.

Игорь Рудинский умер в октябре 2014 года, и «СИА» перешла к его наследникам. В декабре 2015 года в акционерный капитал дистрибьютора вошел бывший на тот момент президентом инвесткомпании «А1» Александр Винокуров. В феврале 2017 года стало известно, что Винокуров будет единоличным владельцем «СИА», а в мае он передал компанию в учрежденный им же холдинг «Марафон Групп».

В феврале 2017 года АО «СИА Интернейшнл Лтд» подавало иск к Соловову в Нагатинский районный суд Москвы. По мнению истца, приобретенное имущество в Пензе Соловов до сих пор не оплатил. При этом трехстороннее соглашение, заключенное между «СИА», «Ринком» и Солововым в 2014 году, компания не признала. Суд оставил это исковое заявление без рассмотрения в связи с тем, что истец несколько раз не явился в судебное заседание.

Андрей Соловов был младшим бизнес-партнером Игоря Рудинского. Он проработал в «СИА» на посту директора по экономике фактически с момента основания компании до конца 2013 года. Доля Соловова в бизнесе Рудинского была формализована через ЗАО «Ринк», в котором Соловов имел 25%, Рудинский – 75% акций. В свою очередь, «Ринку» принадлежали 20% «СИА Интернейшнл Лтд».

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