Валентину Матвиенко возмутила реклама лекарств на телевидении

Спикер Совфеда убеждена, что советовать препараты может только лечащий врач

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила решить проблему размещения рекламы лекарств на телевидении, в которой она видит угрозу для здоровья населения, а также билбордов вдоль автодорог, отвлекающих водителей.

«Лекарства на телевидении, мази и так далее — это полное безобразие. Лекарственные средства должен выписывать доктор. Он должен советовать, даже если это не рецептурный отпуск лекарств. У каждого человека свои индивидуальные особенности, своя специфика. Кому-то это лекарство помогает, а для другого это может быть убийственно. Вот над этой темой, я считаю, нам надо поработать», — сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.

Она поручила комитету СФ по соцполитике проанализировать ситуацию вместе с экспертами и подготовить предложения по поводу того, что с этим делать.

«Я понимаю, что будут возражать телевизионные компании, потому что для них это большие доходы. Но здоровье граждан для нас важнее», — подчеркнула спикер. По ее мнению, лекарственные средства не должны навязываться людям.

«Наше доверчивое население, особенно наши уважаемые пенсионеры, тут же бегут в аптеку и покупают это лекарство — раз показывают по телевизору, значит, точно все вылечим. Нельзя этого делать», — подчеркнула спикер Совета Федерации. Матвиенко считает, что необходимо подготовить законопроект, направленный на решение проблемы, и добиваться его прохождения.

interfax