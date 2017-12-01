Сумма доходов участников лекарственных картелей превысила 23 млрд рублей

За 2015-2017 гг. ФАС России возбудила более сотни антимонопольных дел о сговорах на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования.

В работе Конгресса, объединяющем ведущие пациентские организации страны, приняли участие советник Президента России Александра Левицкая, Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Дмитрий Морозов, Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в рамках пленарного заседания рассказал участникам мероприятия о картелизации государственных закупок в сфере здравоохранения и мерах, предпринимаемых ФАС России по противодействию картелям.

«Картели на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования охватили 82 субъекта Российской Федерации и более 6 тысяч аукционов. Сумма доходов участников картелей превысила 23 миллиарда рублей», — сообщил он.

Кроме того, по словам Андрея Тенишева, «правоохранительные органы во взаимодействии с ФАС России возбудили 4 уголовных дела о картелях и злоупотреблениях государственных заказчиков при закупках лекарств и медоборудования».

gmpnews