Эксперт: количество логистических компаний в фарме сократится Введение сериализации и агрегации сократит число участников рынка » За помощника фармацевта без образования аптеку оштрафовали на 110 тысяч рублей Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск территориального органа Управления Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности аптеки «Лира». В ходе проверки, которую проводили органы ГУ МВД по Ростовской области, оказалось, что отпуском лекарственных препаратов в аптечном предприятии занимается помощник фармацевта. Человек без среднего и высшего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Это является грубым нарушением лицензионных требований. И поскольку аптека уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение в июле этого года (штраф 30 тыс. руб.), в этот раз при назначении наказания суд принял во внимание отягчающее обстоятельство. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30 ноября «Лира» оштрафована на 110 тыс. рублей Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»