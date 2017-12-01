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За помощника фармацевта без образования аптеку оштрафовали на 110 тысяч рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск территориального органа Управления Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности аптеки «Лира».

В ходе проверки, которую проводили органы ГУ МВД по Ростовской области, оказалось, что отпуском лекарственных препаратов в аптечном предприятии занимается помощник фармацевта. Человек без среднего и высшего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Это является грубым нарушением лицензионных требований. И поскольку аптека уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение в июле этого года (штраф 30 тыс. руб.), в этот раз при назначении наказания суд принял во внимание отягчающее обстоятельство.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30 ноября «Лира» оштрафована на 110 тыс. рублей

Екатерина Погонцева
«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 1, 2017 | Просмотров: 58