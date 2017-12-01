Эксперт: количество логистических компаний в фарме сократится

Молодым логистическим компаниям будет не под силу подготовиться к изменениям, связанным с обязательной маркировкой лекарств. Об этом в интервью «ФВ» заявил коммерческий директор «Доминанта-Сервис» Игорь Столин. По его мнению, некоторые из них будут вынуждены покинуть рынок.

«Если 3PL-оператор желает участвовать в этой системе и в конечном счете остаться на рынке, он должен научиться управлять информацией о потребительских и транспортных упаковках, — пояснил он. — Необходимо в онлайн режиме информировать собственника о любых изменениях с товаром, который логист обрабатывает и хранит».

Это значит, что 3PL-оператор должен инвестировать в компьютерную и сетевую инфраструктуру, систему управления складом, систему отказоустойчивости, в обучение и мотивацию персонала, а самое главное в бизнес-процессы, добавил собеседник «ФВ». Важно правильно настроить бизнес-процесс и провести его совместную экспертизу с собственником товара – своим потенциальным клиентом.

Для начинающих компаний это может стать серьезной преградой, считает эксперт. Вместе с тем он отметил, что в целом логистическим компаниям «несколько проще, чем другим участникам рынка».

«У нас есть достаточное время на подготовку, и я уверен, что в течение 2018 года ведущие игроки этого сектора успеют включиться в программу», –заключил Игорь Столин.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»