Астраханская область лишилась своего старейшего фармацевтического предприятия

30 ноября Арбитражный суд Астраханской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении Астраханской фармацевтической фабрики. Согласно Закону «О несостоятельности», данное определение является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.

Астраханская фармацевтическая фабрика основана в конце 1969 года. Было время, когда она выпускала порядка 180 наименований лекарственных средств (в основном галеновые препараты), имела аптечную сеть, оптику.

Проблемы начались практически одновременно с разразившимся экономическим кризисом, однако это было скорее совпадение. Крах фабрики был вызван целым рядом причин – от изменений действующего законодательства и самоустранения учредителя (Росимущество) до неграмотного менеджмента руководства. Бывший председатель регионального правительства Константин Маркелов высказывал уверенность, что предприятие удастся спасти.

«Президентом страны поставлена задача: работать над выпуском продукции, способной заменить импорт, — заявил Маркелов в феврале 2010 года после посещения фабрики. — Поэтому руководство Астраханской области всерьез задумалось над развитием фармотрасли. Перед министерством здравоохранения региона поставлена задача создать программу развития фармпроизводства не только нового, но и на базе уже имеющегося предприятия».

Однако действующее законодательство не предусматривает возможности оказания финансовой помощи со стороны регионального правительства акционерному обществу, акции которого принадлежат государству. Говорят, это стало основным препятствием на пути благих намерений.

В сентябре 2015 года фабрика официально была признана банкротом.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»