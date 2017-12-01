Топ-менеджер Bayer возглавит научно-исследовательское направление Shire Астраханская область лишилась своего старейшего фармацевтического предприятия » Astellas приобретает американскую компанию Mitobridge Японская фармацевтическая компания Astellas объявила о приобретении американской научно-исследовательской компании Mitobridge за 225 млн долл., сообщает Reuters. Astellas использовала эксклюзивное право на приобретение Mitobridge по расширенным условиям соглашения, изначально подписанного в октябре 2013 г. Соглашение между компаниями направлено на исследования и разработку новых препаратов, целью которых является митохондриальная функция. Исследования в этой области являются специализацией Mitobridge. Препараты-кандидаты имеют потенциал для лечения генетических и метаболических заболеваний, а также нейродегенеративных нарушений. Самый продвинутый в результате сотрудничества препарат-кандидат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна MA-0211 проходит I стадию клинических исследований. После завершения сделки Mitobridge станет подразделением японской компании. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»