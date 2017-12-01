Топ-менеджер Bayer возглавит научно-исследовательское направление Shire

Нынешний руководитель исследовательского подразделения немецкой химико-фармацевтической компании Bayer Андреас Буш возглавит R&D подразделения и займет должность научного директора ирландской фармкомпании Shire с января 2018 г., сообщает FirstWord Pharma.

После того, как руководство Bayer приняло решение объединить научные исследования и разработку лекарственных средств в единое подразделение, Андреас Буш объявил об уходе из компании в конце 2017 г.

По информации Shire, нынешний руководитель R&D направления Ховард Майер займет должность медицинского директора компании и приступит к новым обязанностям в январе 2018 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»