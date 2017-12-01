ООО «ИТФ» прекращает поставки в РФ препарата «Делецит» в виде капсул 400 мг

Росздравнадзор доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «ИТФ» о прекращении поставок на территорию РФ лекарственного препарата «Делецит» (МНН: холина альфосцерат) в лекарственной форме капсулы 400 мг, производства компании «Каталент Италия С.п.А.», Италия (регистрационное удостоверение номер ЛП-001536 от 27.02.2012).

В письме компании указано, что решение о прекращении выпуска ноотропного препарата «Делецит» не связано с качеством продукции и/или вопросами безопасности терапии. Компания приняла данное решение, учитывая экономические факторы, а также наличие терапевтических альтернатив в рамках утвержденных показаний.

«Фармацевтический вестник»