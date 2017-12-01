Фонд развития промышленности предоставит целевые займы на реализацию проектов по маркировке лекарств

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» в целях поддержки проектов по внедрению системы маркировки лекарственных средств на предприятиях фармацевтической промышленности».

Документ подготовлен в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в целях исполнения пункта 5 перечня поручений Президента РФ по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-285 о разработке и поэтапном внедрении автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки и идентификации упаковок ЛП.

Актуальность внедрения системы маркировки лекарственных средств на производственных площадках предприятий фармотрасли обозначена в качестве одной из составляющих создания системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсификата и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

В связи с необходимостью модернизации производств, комплектации производственных линий соответствующим оборудованием для маркировки ЛП, а также наличием высоких затрат на оснащение таким оборудованием при низкой маржинальности производимой продукции, в том числе лекарственных препаратов нижнего и среднего ценового сегментов, включенных в Перечень ЖНВЛП, у ряда фармпредприятий отсутствует возможность использования механизмов заемного финансирования, предлагаемых коммерческими кредитными организациями.

В целях внедрения системы маркировки на всех фармпредприятиях в установленные поручениями Правительства РФ сроки целесообразно использовать гибкий инструмент льготного кредитования целевого финансирования посредством деятельности ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

Фонд развития промышленности сможет предоставлять целевые займы, которые могут использоваться на финансирование:

строительно-монтажных работ в рамках создания и модернизации производства фармпродукции, включаемых в стоимость создаваемого (модернизируемого) оборудования;

технического перевооружения, включая приобретение оборудования и инженерного программного обеспечения для производства внедрения маркировки фармпродукции;

опытно-конструкторских работ (в размере не более 10% стоимости проекта в целом);

приобретения нематериальных активов, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и используемых в проекте внедрения маркировки фармпродукции (не более 10% стоимости проекта в целом);

инженерных изысканий и разработки проектной документации на объекты производства фармпродукции (в размере не более 5% стоимости проекта в целом);

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов (не более 0,3% стоимости проекта в целом).

Необходимо отметить, что средства займа не смогут быть использованы в качестве финансового обеспечения научно-исследовательских работ.

В случае несоблюдения условий предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

На этапе запуска нового инструмента в ближайший год планируется реализовать не менее 40 проектов по внедрению системы маркировки в РФ с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей.

Общественное обсуждение проекта продлится до 14 декабря 2017 г.

«Фармацевтический вестник»