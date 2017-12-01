ФАС заподозрила «Казанские аптеки» в сговоре с «Протеком»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Татарстан заподозрило аптечную сеть «Казанские аптеки» и национального фармдистрибьютора ЗАО «Центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек») в картельном сговоре.

«В качестве ответчиков по антимонопольному делу привлечены ООО «Казанские аптеки» и ЗАО «Фирма ЦВ «Протек». В действиях сторон обнаружены признаки заключения и участия в соглашении, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции, путем создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте УФАС.

Раскрывать подробности дела в пресс-службе УФАС отказались, сообщив, что они будут оглашены на заседании комиссии ведомства, которое состоится 21 декабря 2017 года.

Аналогичное дело возбуждено по подозрению в сговоре «Казанских аптек» с дистрибьютором НПК «Катрен». Его рассмотрение состоится в УФАС 4 декабря. Кроме того, в октябре и ноябре 2017 года в УФАС рассматривались два дела о сговоре «Казанских аптек» с НПК «Катрен» и ЗАО «Фирма ЦВ «Протек». О результатах их рассмотрения также ничего не сообщается.

В августе 2017 года Президент России Владимир Путин поручил ФАС вместе с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган. По данным ФАС России, за 2015–2017 годы на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования участники картелей заработали более 23 млрд рублей.

В рейтинге Vademecum «ТОП200 крупнейших аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» «Казанские аптеки» заняли 63-64-е место с выручкой 1 млрд рублей.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб», «Рафарма». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

Источник: УФАС по Республике Татарстан

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