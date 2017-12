Китайский производитель медоборудования Mindray локализуется в Екатеринбурге

4 декабря в рамках выставки «ФармМедПром-2017» состоится церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Triton Electronic Systems, Ltd (ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС») и Shenzhen Mindray Bio-Medical ElectronicsCo., Ltd. В торжественном мероприятии примет участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Анатольевич Цыб.

Сотрудничество предусматривает создание локализованного производства оборудования для анестезиологии и реанимации. На базе «Тритон-ЭлектроникС» (Екатеринбург) будет выпускаться линейка наркозно-дыхательных аппаратов WATO RUS и мониторов пациента Beneview RUS. В российскую модификацию будут включены измерительные функциональные модули, разработанные компанией «Тритон-ЭлектроникС».

Дополнительные возможности для создания новых измерительных модулей российская компания получила при софинансировании Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В рамках проекта: «Разработка и организация производства монитора пациента нового поколения с открытой модульной архитектурой» компания «Тритон-ЭлектроникС» разработала и запустила в производство серию модулей: капнография в прямом потоке, мониторинг уровня седации и глубины анестезии, мониторинг концентрации газовых анестетиков и пр. Именно эти новые измерительные модули теперь будут использованы при производстве линейки оборудования, совместно с компанией «Mindray» (КНР).

Такая модификация оборудования существенно снижает стоимость владения медицинской техникой для конечного потребителя и решает множество сложностей. Теперь лечебные учреждения могут сформировать любую необходимую комплектацию за меньшие деньги.

Также компания «Тритон-ЭлектроникС» возьмет на себя обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, инсталляции оборудования и обучению персонала.

Расходные материалы для измерительных каналов в новой линейке медицинской техники будут также производиться компанией «Тритон-ЭлектроникС». Низкая стоимость расходных материалов позволит лечебным учреждениям любого уровня использовать самые современные медицинские технологии.

Потенциальный объем продаж оборудования в 2018-2020 годах составит не менее 10 млн долларов. Начало совместного проекта с компанией Mindray позволит внедрить в российскую массовую медицинскую практику высокотехнологичное оборудование экспертного уровня.

Кроме того, компания «Тритон-ЭлектроникС» активно развивает направление ОЕМ модулей для медицинского оборудования как новое перспективное направление бизнеса. Компания начала инвестировать в развитие экспорта приборов и ОЕМ-модулей в страны Евросоюза, Азии, Африки, Южной Америки, что соответствует приоритетам государственной политики России по увеличению доли несырьевого экспорта. Данные ОЕМ модули представляют собой высокотехнологичные решения, имеющие единичные аналоги в мире.

Фирма «Тритон-ЭлектроникС» — российский разработчик и производитель медицинского оборудования для анестезиологии и реанимации. Входит в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Лидер на российском рынке мультифункциональных мониторов пациента и аппаратов ИВЛ с долей рынка более 20%.

Компания Mindray один из ведущих международных разработчиков и производителей медицинского оборудования. Четко придерживаясь миссии «совместного использования медицинских технологий с другими странами мира», стремится к поиску новаторских решений. Компания уделяет огромное значение инновациям в областях оборудования для Мониторинга пациентов и поддержки жизнеобеспечения, Лабораторной диагностики и Медицинских диагностических систем визуализации.

gmpnews