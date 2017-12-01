Принудительное лицензирование лекарств могут разрешить в интересах нацбезопасности

ФАС России предложила лишать фармкомпании права на эксклюзивное производство и продажу запатентованных лекарств, если они по экономическим или политическим причинам отказались поставлять эти препараты в Россию.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон «О защите конкуренции» ведомство опубликовало на сайте раскрытия правовой информации.

«Злоупотребление правообладателем своим доминирующим положением приводит к отказу от производства или поставки на территорию Российской Федерации социально необходимых товаров (лекарств, изделий медицинского назначения и др.). Такие действия могут повлечь угрозу жизни и здоровья граждан, а также создают неблагоприятную среду для развития конкуренции», – отмечается в сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта.

«Транснациональные корпорации, имеющие патент, то есть абсолютно единоначальное право на какое-нибудь лекарство, которое лечит рак, скажем, у детей, вдруг приходят и начинают шантажировать нашу страну, говорят: вы должны нам заплатить 100 миллиардов долларов, а то мы эти таблетки не дадим. Или, скажем, эпидемия началась, нужно срочно принимать решение. В этом случае в странах вводится такой режим экстренного реагирования, как принудительный патент. Когда правительство, спасая жизни своих сограждан, без согласия правообладателя, но заплатив ему компенсацию, дает возможность российской химической лаборатории синтезировать это лекарство самому на короткий период, спасти человеческие жизни, а потом уже расплачиваться с патентообладателем», – заявлял ранее глава ФАС Игорь Артемьев.

Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2018 г.

ИСТОЧНИК: PHARMACTA

gmpnews