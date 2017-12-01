Страны ЕАЭС объединятся в сфере разработки и производства ветпрепаратов

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают серьезным производственным, научно-исследовательским и сбытовым потенциалом для развития отрасли производства фармацевтических и биологических препаратов для ветеринарного применения. Об этом заявила заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Айна Кусаинова в ходе отраслевого совещания по развитию производства ветеринарных лекарственных средств в ЕАЭС.

В дискуссии приняли участие представители органов государственного управления агропромышленным комплексом, отраслевых союзов и ассоциаций, научно-производственных организаций, бизнес-структур государств ЕАЭС и международных организаций.

По словам Айны Кусаиновой, обеспечить конкурентоспособность отрасли на рынке Союза и третьих стран поможет план мероприятий по развитию производства ветеринарных лекарственных средств в государствах-членах ЕАЭС. Документ, разработку которого начал агропромышленный блок ЕЭК, содержит предложения по углублению интеграции в рамках Союза.

«План содержит предложения по реализации кооперационных проектов в области научных разработок, производства сырья, примесей, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств, созданию условий и механизмов привлечения инвестиций в разработку и производство ветеринарных препаратов, установлению кооперационных связей для расширения номенклатуры и наращивания объемов отечественного производства ветеринарных препаратов в Союзе и ряд других инициатив», – подчеркнула она.

В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, что ресурсный потенциал агрофармацевтической отрасли ЕАЭС является также основой обеспечения биологической безопасности территории Союза. По итогам семинара предложено создавать условия для локализации производства, формирования замкнутой производственной цепочки в рамках Союза, выхода на совместные программы по созданию отечественных оригинальных препаратов.

gmpnews