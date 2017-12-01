36 импортозамещающих медизделий выведено на рынок России в 2016 году

Внедрение программы общедоступной дефибрилляции позволит спасти до 80 тыс. жизней в год. Такая статистика была приведена на круглом столе «Развитие отечественной медицинской промышленности для диагностики и оказания первой медицинской помощи». Одной из тем стало использование автоматических наружных дефибрилляторов. Обсуждение состоялось 29 ноября в рамках деловой программы VIII Всероссийского конгресса пациентов.

В круглом столе приняли участие начальник отдела нормативно-правового регулирования Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Станислав Лебель, руководитель Комиссии по антикоррупции Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Олег Лавров, производители медицинских изделий, техники, представители профессионального и пациентского сообществ.

Как отметил начальник отдела департамента Минпромторга России, по итогам 2016 года общий объем отечественного производства медицинской техники и изделий вырос на 22,5% и составил 53,4 млрд рублей. Доля отечественной продукции данного направления составила 20% в 2016 году по сравнению с 15,6% в 2012 году.

«В прошлом году на российский рынок выведено 36 импортозамещающих медицинских изделий, — подчеркнул Станислав Лебель. — Это система визуализации рентгеновских изображений, сосудистые стенты, протезы клапанов сердца, пациентские мониторы, микроскопы, малогабаритные автоматические дефибрилляторы».

В России отечественную технику для внедрения программы общедоступной фибрилляции выпускают около 5 производителей. По словам члена экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Галкина, чрезвычайно важно время оказания помощи при внезапной остановке сердца.

«При проведении дефибрилляции сердца в первые три минуты с момента происшествия шансы сохранить жизнь человеку составляют около 70%, каждая следующая минута промедления на 10% уменьшает их, — обозначил Дмитрий Галкин. – В среднем минимальное количество случаев внезапной остановки сердца в России составляет порядка 145 тыс. в год».

По мнению врачебного сообщества, оборудование вокзалов, аэропортов и других объектов массового пребывания людей автоматическими дефибрилляторами позволит в разы усилить качество оказания помощи людям при случае остановки сердца в общественных местах. Российские компании производят приборы, которые не требуют специального медицинского образования от человека, использующего их, в устройствах заложены голосовые и визуальные команды, они измеряют сердечный ритм, принимают решение и определяют мощность дефибрилляции. Согласно текущему законодательству подобные аппараты могут использовать человек только со специализированным медицинским образованием. В настоящее время подготовлен законопроект, который позволит снять данные вопросы и дать старт программе общедоступной дефибрилляции. Он поддержан Минпромторгом России и в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

Российские производители также готовы предложить врачебному сообществу современные решения в других сферах медицины. Компании активно внедряют современные системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.

«По имеющейся информации, в среднем очередь на запись на проведение холтерского мониторирования в Московской области составляет порядка 2-3 недель. В Москве неделя-полторы, в других регионах доходит порой до 3-х месяцев, — говорит директор по развитию ООО «МЕДИКОМ» Алексей Лисеев. — Так как российская промышленность на сегодняшний день уже создала данные системы и активно их продвигает, мы считаем, что совместно мы сократим эти очереди фактически до одного дня».

Другая компания — АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» готова помочь повысить эффективность диагностики рака молочной железы. «В прошлом году мы вышли на рынок с аппаратом с функцией томосинтеза, — подчеркнула заместитель генерального директора АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» Светлана Шокина. — Основное преимущество – увеличение на 30% выявляемости рака молочной железы при сочетании классической маммографии с томосинтезом. Учитывая большой парк пленочных аппаратов в российском здравоохранении, мы завершаем разработку беспроводного переносного приемника для маммографии, который позволяет любой аналоговый аппарат сделать цифровым».

Некоторым разработкам только еще предстоит появиться на рынке, по ним представители производственного корпуса смогли получить экспертную оценку со стороны медицинского сообщества. Биофармкластер «Северный» представил ряд стратапов. Один из них — неинвазивный глюкометр, который без капли крови производит анализ и синхронизируется с гаджетами. В настоящее время прибор находится в стадии регистрации. Среди разработок также прибор для неинвазивной визуализации вен и устройство для нормализации сна.

Как отметили участники обсуждения, для развития медицинской промышленности важно принятие федерального закона об обращении медицинских изделий. Кроме того предложено создать рабочую группу с участием пациентского сообщества и предприятий медпромышленности, которая будет осуществлять мониторинг госзакупок конкурентоспособных медизделий, способных заменить импортные. Участники уверены, что политика приоритета локальной продукции позволит обеспечить здравоохранение качественными изделиями по разумным ценам.

gmpnews