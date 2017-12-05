Совсем никуда не стартовали пилоты по риск-шерингу 36 импортозамещающих медизделий выведено на рынок России в 2016 году » «Р-Фарм» и «Валента» устроят ценовую гонку Две российские компании планируют побороться за вхождение со своим препаратом в бюджет программы ВЗН. В этом году, несмотря на дефицит бюджета, в список был включен терифлуномид. Компания «Р-Фарм», пакующая оригинальный препарат Абаджио (Sanofi), попытается выиграть тендер госзакупок у «Валенты Фарм», зарегистрировавшей в этом году дженерик терифлуномида Феморикс. Судя по озвученным потребностям в препарате на 2018 г., Минздрав выработал целую стратегию выгодной закупки. Высчитанная редакцией «ФВ» примерная цена на будущем аукционе должна привлечь как «Р-Фарм», так и «Валенту». Департамент по лекарственному обеспечению Минздрава стоит перед обязательством сэкономить бюджетные средства и возможностью закупить оригинальный препарат от компании «Р-Фарм». Вопрос в том, что готова сделать для этого компания Алексея Репика. «Фармацевтический вестник»