Биоматериалы чаще ввозят в Россию, а не вывозят «Р-Фарм» и «Валента» устроят ценовую гонку » Совсем никуда не стартовали пилоты по риск-шерингу Весной 2017 г. в трех регионах России должны были стартовать пилотные проекты по разделению рисков. Подготовка к этому событию шла долго, но продуктивно: правительство приняло решение о проведении пилотных проектов по модернизации системы здравоохранения, Минздрав разработал соглашения для регионов, были утверждены сроки, форма отчетности, выбраны фармкомпании, нозологии, препараты. Однако, как заявил представитель Минфина, в ноябре Минздрав вновь получил отказ от ФАС. Антимонопольная служба не считает правильным включать в пилоты препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП. «Фармацевтический вестник»