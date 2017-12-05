Биоматериалы чаще ввозят в Россию, а не вывозят

Согласно статистике Росздранадзора, с начала года и по состоянию на 28 ноября 2017 г. выдано 442 разрешения на ввоз на территорию нашей страны органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека. Разрешений на вывоз за этот же период было 301.

Что возят

Чаще всего через границу перемещается кровь и ее компоненты, количество разрешений на ввоз/вывоз этого материала превысило 600 штук. Причем как в Россию, так и за ее пределы. Но чаще всего кровь все же ввозят. На втором месте среди объектов перемещения – аллогенные ткани — поджелудочная, щитовидная, паращитовидная железы, гипофиз и другие эндокринные ткани, здесь около 80 разрешений. Примерно столько же разрешений на ввоз/вывоз образцов биологических материалов человека. Это образцы клеток, тканей, биологических жидкостей, секретов, продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических выделений, мазков, смывов, соскобов.

Довольно часто встречаются – около 30 за год – разрешения на ввоз/вывоз половые клетки и эмбрионы, две трети из них вывозится, треть – ввозится. Чуть меньше – примерно 20 – перемещаются мультивисцеральные комплексы, такие как печень — почка, печень — почка — надпочечники — участок желудочно-кишечного тракта, почка — поджелудочная железа. Для вывоза было выдано 14 разрешений, для ввоза пять.

В количестве двух-трех штук через границу РФ перемещаются почки, печень и ее компоненты, гемопоэтические стволовые клетки, костный мозг, твердая мозговая оболочка, кости, нижние конечности, кости свода черепа. Единичные случаи вывоза роговицы и склеры.

Кто возит

Лидером по количеству полученных разрешений является ООО «Национальный Биосервис». Компания создана в марте 2014 г. при участии Биофонда, как говорится на официальном сайте компании, это первый в России коммерческий биобанк научно-исследовательского назначения, сочетающим в себе репозиторий биологических образцов с коммерческим биосервисом широкого профиля. «Биосервис» в 2017 г. оформил более ста разрешений на вывоз крови, образцов тканей и аллогенных тканей. На втором месте лаборатория молекулярной патологии «Геномед», на ее счету почти 80 разрешений на вывоз крови, аллогенных тканей и образцов тканей.

Еще один активный участник перевозки биоматериалов через границу – российский поставщик товаров для диагностики in vitro – АО «ДИАКОН», она получила более 40 разрешений на ввоз крови и ее компонентов.

Конечно, есть много других участников, это организации, проводящие клинические исследования, поставщики расходных материалов для лабораторий и т.д. Встречаются в списке и российские фармкомпании. Так, «Фармстандарт» и «Генериум» два или три раза оформляли ввоз крови и ее компонентов. «Р-Фарм» оформил гораздо больше таких разрешений – 16. Наиболее разнообразен был «Биокад». Копания не только ввозила кровь, но также две печени и два мультивисцеральных комплекса. Всего производитель получил 13 разрешений на ввоз биоматериалов и одно на вывоз.

Работать надо

Напомним, первые недели ноября 2017 г. заставили побеспокоиться участников перевозок биоматериалов, которые, как оказалось, собираются по всей стране и вывозятся за рубеж. Об этом на заседании президентского Совета по правам человека, прошедшем в Кремле 30 октября, заявил Владимир Путин. Он попытался смягчить сказанное, отметив, что не надо бояться этого. Но колесики тогда закрутились. Посыпались предложения: приравнять образцы биоматериалов к персональным данным, ввести госрегулирование оборота биоматериалов. Еще чуть-чуть — и дело дошло бы до запрета их вывоза за рубеж. Но все обошлось, сейчас про это все забыли.

Если посмотреть на данные Росздравнадзора, который выдает разрешения на ввоз и вывоз биоматериалов, то работа в этой области не прекращалась. Динамика, выданных разрешений на вывоз, в ноябре была примерно такой же, что и за предыдущие месяцы.