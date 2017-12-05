Маркировка лекарств позволила выявить преступления на 100 млн рублей

Благодаря внедрению системы маркировки лекарств удалось выявить преступления в сфере обращения лекарственных препаратов на общую сумму около 100 млн рублей, заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко, выступая на конференции «Медицина и качество – 2017».

«К настоящему времени с использованием маркировки лекарственных препаратов уже выявлены преступления в сфере обращения лекарственных средств на общую сумму около 100 млн рублей. Фармацевтические компании, участвующие в эксперименте, отмечают, что по сравнению с 2016 годом количество случаев повторного вброса препаратов в связи с началом их маркировки уменьшилось», – сказал он.

Эксперимент по маркировке лекарств начался с 1 февраля 2017 года. Пока что производители участвуют в нем добровольно, но до конца 2018 года маркировка должна стать обязательной для всех. На внедрение системы будут предоставляться целевые займы от государственного Фонда развития промышленности (ФРП).

В ноябре 2017 года фармпроизводители написали в Совет безопасности и Госдуму с просьбой отсрочить введение маркировки для всех лекарств. Они пишут о рисках сокращения ассортимента недорогих препаратов, себестоимость производства которых вырастет из-за дополнительной нагрузки на фармбизнес. В Минпромторге уже заявили, что ведомство допускает пересмотр сроков введения обязательной маркировки лекарств.

Источник: ИА «Москва»

vademec