Ученые нашли способ синтезировать соединения для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Как известно, специалисты из самых разных стран мира и областей знаний медики, биологи, химики, биоинформатики – ищут эффективные способы борьбы с резистентностью многих микробов к современным антибиотикам. И помимо разработки новых лекарственных препаратов ученые пытаются создать и новые способы доставки антибиотиков в патогенные бактериальные клетки. Один из таких способов — использование вещества сидерофор, особого молекулярного соединения, которое выделяют сами бактериальные клетки для того, чтобы обеспечивать себя железом. Сидерофоры захватывают железо и возвращаются в свою клетку по специальным каналам.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского университета, специалисты из лаборатории химической фармакологии Института химии СПбГУ под руководством профессора Михаила Красавина разработали синтетические сидерофоры, которые помимо железа захватывают и доставляют в клетку еще и антибиотики. По сути, университетские химики научились вводить бактерию в заблуждение: «Сидерофор, содержащий прикрепленный к нему антибиотик, «нагружают» железом, чтобы бактериальные транспортеры могли принять такую конструкцию за «родного» доставщика необходимого им минерала и перенести ее внутрь бактерии», — пояснил Михаил Красавин.

Подобная технология — принципиально новый шаг в разработке способа доставки лекарств в бактериальные клетки. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Chemistry A European Journal. Следующим этапом станет проверка синтетических сидерофоров непосредственно в действии. Для этого университетские химики объединят усилия вместе со специалистами из Объединения имени Гельмгольца (Германия) и Ганноверского университета (Германия), со стороны которого к исследованию уже присоединилась Анна Тутова — стажер в научной группе профессора Михаила Красавина.

Сидерофоры будут синтезировать непосредственно в СПбГУ, а проверять, как они взаимодействуют с антибиотиками, уже в Европе. Первые данные об эффективности работы синтетических сидерофоров ученые надеются получить уже в конце 2018 года.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»