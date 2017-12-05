DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в октябре составил 60 млрд рублей

По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 г. составил 60 млрд рублей (с НДС). По сравнению с сентябрем 2017 г. емкость рынка увеличилась на 1%. В сравнении с октябрем 2016 г. в текущем году объемы продаж выросли на 11,2%.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. выросла на 4,1% и составила 152,7 руб. Согласно индексу Ласпейреса, показывающего уровень инфляции, в течение октября 2017 года цены в рублях не изменились. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 0,4%. Всего же с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,6%», — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрем 2016 года на 0,2%. На 0,5% относительно октября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. также сократился (48,5% в октябре 2016 г. и 47% в октябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 32,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в сентябре 2017 г.

По итогам октября 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, были отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2017 г. на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем – Sanofi. ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2017 г. состоял из таких препаратов, как «Кагоцел» (0,8%), «Ингавирин» (0,7%); на третьем месте «Нурофен» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 2017 г. увеличился на 3,1% относительно сентября и составил 3 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в десятом месяце 2017 г. увеличился на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 25,9 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем упала на 3,3% и составила 115,7 руб. ТОП-3 производителей БАД занимают 28,5% в октябре и рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14, 8%), PharmaMed (8,12%), Solgar Vitamin And Herb (5,6%).

«Фармацевтический вестник»