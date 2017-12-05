Слухи о переговорах Amazon с Mylan и Sandoz вызвали падение акций McKesson

Слухи о возможном выходе крупнейшего в мире интернет-ритейлера – компании Amazon на фармацевтический рынок продолжают будоражить отрасль, сообщает Fortune со ссылкой на CNBC.

Несколько дней назад CNBC сообщило о том, что Amazon ведет предварительные переговоры с дженериковыми компаниями Mylan и Sandoz (дженериковое подразделение Novartis). Акции Mylan выросли на 4,5% на торгах после закрытия биржи.

Представитель инвестиционного банка Leerink также подтвердил факт встречи руководителя североамериканского бизнеса Sandoz Питера Голдшмидта с Amazon на тему выхода последней на фармрынок США.

Согласно источникам CNBC, в случае выхода на фармрынок Amazon станет серьезным конкурентом таким компаниям, как McKesson и Cardinal Health. Акции McKesson упали на 3,3%, затем немного пошли вверх.

По мнению экспертов, для Amazon ближе оптовые поставки лекарств, нежели продажа напрямую потребителям.

В октябре газета St. Louis Post-Dispatch опубликовала информацию из открытых источников о том, что Amazon получил от фармуправлений ряда штатов США лицензии на осуществление оптовой торговли лекарственными средствами. Аналитики полагают, что лицензии на розничную торговлю у компании пока нет.

В Amazon от комментариев отказались.

Amazon планировал принять решение о выходе на фармрынок до Дня благодарения, который в 2017 г. пришелся на 23 ноября. Пока решения нет.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»