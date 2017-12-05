Производитель медизделий «Виробан» подал в Верховный суд иск к Правительству РФ

Компания «Виробан» пытается оспорить в Верховном суде подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым в августе 2017 года постановления №967 и №968, вводящие новую схему госзакупок медицинских изделий из ПВХ (используются, в частности, для переливания крови, искусственной вентиляции легких). По мнению истца, эти нормативные акты незаконно ограничивают конкуренцию на госзакупках. Документы разъясняют критерии, которым должны отвечать производители для получения преимущества на тендерах: предпочтение отдается компаниям, активно инвестирующим в производство внутри страны, и тем, чья выручка от продаж за последние три года превышает 700 млн руб. Кроме того, у них должно быть не менее семи зарегистрированных удостоверений на медизделия и не менее семи патентов на их компоненты. Производители, отвечающие этим критериям, вносятся в соответствующий реестр Минпромторга, а все остальные попадут под правило «третий лишний».

Так, описанным требованиям отвечает одна компания — «Медполимерпром»: только ее в октябре Минпромторг включил в реестр, сообщает издание. Это и вызвало недовольство других производителей.

Гендиректор «Виробана» Евгений Курдюков считает, что «Медполимерпром» как единственный поставщик на госзакупках будет манипулировать ценами на изделия из ПВХ, поддерживая высокую стоимость товара. В этой ситуации другим предприятиям придется либо отказываться от производства, либо перепрофилировать мощности, что приведет к их уходу с рынка. «Виробан», по его словам, выпускает около 4,8 млн штук изделий из ПВХ, из которых почти 99% реализуется по госзакупкам.

Гендиректор другого производителя — «Паскаль медикал» — Александр Федоров согласен, что постановления необходимо отменить. В сентябре его компания запустила производство одноразовых шприцев в подмосковной Дубне, вложив в проект 2 млрд руб., и собиралась наладить выпуск инфузионных и трансфузионных систем. «Но теперь эти постановления вынуждают нас ограничиться только шприцами»,— рассказал господин Федоров.

Ранее «Виробан», «Паскаль медикал», «Лидкор» и «Стеритек» направили письмо в администрацию президента с просьбой обратить внимание на ущемление их прав, которое помощник президента Андрей Белоусов переадресовал в правительство на имя Дмитрия Медведева. Тот в свою очередь дал поручение рассмотреть обращение Минпромторгу, Минздраву, Минфину и Федеральной антимонопольной службе.

«Фармацевтический вестник»