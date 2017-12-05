Nestle и Stada готовят предложения по приобретению безрецептурного бизнеса Merck KGaA

Швейцарский продовольственный гигант Nestle и частные владельцы немецкой фармацевтической компании Stada готовят предложения по приобретению безрецептурного бизнеса немецкой фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD), сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Эксперты банка JPMorgan, приглашенные Merck в качестве финансовых советников, от комментариев отказались. Предложения принимаются до 15 декабря. По оценкам аналитиков, сумма сделки может составить около 4 млрд евро (4,8 млрд долл.).

По мнению источников, фаворитом является Nestle, которой прошедшим летом не удалось создать совместное предприятие с Merck по безрецептурной продукции.

Консорциум частных инвестфондов Bain и Cinven, взявших под контроль Stada в августе текущего года, надеется, что бизнес Merck станет платформой для дальнейшего развития компании.

По словам источников, у Merck достаточно предложений от фармкомпаний, в т.ч. из развивающихся стран.

В Nestle, Stada и Cinven/Bain от комментариев отказались.

Как заявил исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер, портфель витаминов и пищевых добавок Merck идеально подходит для компании, которая намерена сделать эти сегменты приоритетными для своего бизнеса.

Между тем, кроме Merck о продаже безрецептурного бизнеса объявила американская Pfizer. Ее бизнес оценивается в 15-20 млрд долл. Однако, полагают источники, портфель Merck больше подходит Nestle, поскольку он меньше и менее диверсифицирован.

В свою очередь, владельцы Stada не исключают приобретение европейского дженерикового бизнеса у французской Sanofi.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»