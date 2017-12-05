BMS подает заявку на регистрацию Opdivo в Китае

Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) по-прежнему стремится получить одобрение применения препарата Opdivo в качестве терапии первой линии у пациентов с раком легкого, сообщает FiercePharma. Тем временем, в минувшую пятницу компания представила серьезные результаты применения препарата у ранее леченых китайских пациентов.

По информации BMS, она прекратила проведение КИ III фазы, в котором сравнивали иммуноонкологический препарат Opdivo и химиотерапевтический препарат docetaxel, после того, как первый продемонстрировал превосходство в повышении общей выживаемости при раке легкого. На основании этих результатов компания подала заявку на регистрацию биопрепарата Opdivo в Управление по контролю пищевых продуктов и медикаментов Китая (CFDA).

Потенциально BMS может получить одобрение первого иммуноонкологического препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого в Китае. По данным американского фармпроизводителя, рак легкого – наиболее часто диагностируемый вид рака в этой стране, где число впервые диагностированных случаев составило 733 тыс. в 2015 г., причем у 68% китайских пациентов на момент постановки диагноза заболевание имело распространенную форму.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»