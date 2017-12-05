CVS Health договорилась о приобретении Aetna

Крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health договорилась о приобретении третьей по величине американской компании медицинского страхования Aetna, сообщает BBC. Сумма сделки – 69 млрд долл., а с учетом долговых обязательств Aetna – 77 млрд долл. наличными и акциями. Акционеры Aetna получат за каждую свою бумагу 207 долл. (145 долл. наличными, остальное – акциями CVS).

По мнению экспертов, предполагаемая сделка объявлена на фоне слухов о том, что крупнейшая компания интернет-торговли Amazon.com Inc намерена выйти на фармацевтический рынок.

В случае успеха, сделка между CVS и Aetna может в корне изменить ситуацию на рынке здравоохранения США.

В рамках соглашения, CVS превратит свои аптеки (9,7 тыс.) в медицинские центры, в штате которых будут фармацевты, медсестры и диетологи.

Эксперты предупреждают, что сделка может и не состояться, поскольку сделки между компаниями в области здравоохранения часто блокируются федеральными судами по антимонопольным соображениям. Так, суд заблокировал сделку по приобретению Aetna другой американской компании медицинского страхования Humana за 34 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»