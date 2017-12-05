Дмитрий Медведев: государству нужно навести порядок на фармрынке

В сфере оборота лекарственных средств контроль государства должен быть неослабным, постоянно жестким. Это важнейшая задача государства, правительства и Федеральной антимонопольной службы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти российским телеканалам.

«Деньги там вращаются огромные. Я сегодня с утра специально, понимая, что так или иначе мы будем об этом говорить, позвонил министру, спросил, на что мы рассчитываем в будущем по поводу финансирования, приобретения лекарственных средств по федеральной и региональной линии. Это приблизительно полтриллиона рублей ежегодно – федеральные и региональные бюджетные средства. Они через бюджет и через систему обязательного медицинского страхования идут. Надо следить, чтобы эти деньги шли на дело, чтобы они были направлены на приобретение действительно жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это список, который утверждает правительство. Я как председатель правительства его подписываю. Сейчас он состоит из 699 наименований. Было 400–500 наименований, а сейчас уже почти 700. Это очень важно: чем шире этот список, тем выше доступность этих препаратов», – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, для наведения порядка на фармрынке нужно, чтобы все его участники вели себя ответственно.

«Мы сейчас приняли решение о том, чтобы маркировать лекарства по-новому и использовать другую упаковку. Сразу же появились вопросы – мол, это приведет к росту стоимости лекарств и так далее. Нам нужны качественные, а не поддельные препараты. Нам нужна нормальная, современная фармацевтическая промышленность. Мы знаем, сколько там проблем и махинаций. Поэтому нужно навести на этом рынке порядок. Тогда в аптеках будут нормальные, дешевые российские препараты, не хуже иностранных», – подчеркнул вице-премьер.

Фото: government.ru

«Фармацевтический вестник»