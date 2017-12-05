«Протек» направил 7,8 млрд рублей на развитие «Рафармы»

«Протек» выкупил 40 тысяч дополнительно выпущенных акций липецкой «Рафармы» на 7,825 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Соответствующий договор подписан сегодня. Все средства будут направлены на развитие «Рафармы», рассказал Vademecum представитель «Протека». Весной 2017 года «Протек» потратил на покупку «Рафармы» около 7,3 млрд рублей.

Акции «Рафармы» оценены в 195,6 тысячи рублей за штуку. На какие именно проекты будут направлены средства, представитель «Протека» не уточнил.

Ранее администрация Липецкой области заявляла, что «Протек» планирует вложить в развитие портфеля препаратов «Рафармы» (включая НИОКР, оборудование, клинические исследования, маркетинг) не менее 3 млрд рублей. Компания в пять раз увеличит число наименований выпускаемых препаратов к 2021 году, объем продаж лекарств должен быть увеличен к этому сроку до 4-5 млрд рублей, сообщала администрация со ссылкой на стратегию «Рафармы». Штат сотрудников на заводе в селе Тербуны для этого планируется увеличить с 230 до 500 человек.

Мощности «Рафармы» загружены на 20%, говорил в ноябре 2017 года на конференции «Контрактное производство фармацевтической продукции» гендиректор компании Владимир Ильюшин. При этом, по его словам, из пяти цехов на заводе работают четыре, но у них высокая неиспользуемая производственная мощность.

«Протек» стал единственным владельцем «Рафармы» в апреле 2017 года. Ранее компании группы «Протек» по договору цессии выкупили у Внешэкономбанка (ВЭБ) права требования кредиторской задолженности «Рафармы» в сумме 6,7 млрд рублей. Еще 661,5 млн рублей компания заплатила собственнику «Рафармы», говорилось в отчетности «Протека», – как считают участники рынка, это был бизнесмен Владимир Агеев.

Завод «Рафарма» в Липецкой области был запущен в 2014 году. Компания выпускает Азитромицин, Бисопролол, Ибупрофен и другие препараты. Выручка компании, по данным системы СПАРК, в 2016 году составила 289,5 млн рублей, чистая прибыль – 138,7 млн рублей.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб», «Рафарма». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

Источник: Протек

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