Аэропорты, вокзалы и метро оснастят дефибрилляторами

Минпромторг поддержал разработанные в Госдуме проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации в России Программы доступной дефибрилляции, предусматривающей внедрение широкого использования автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) в местах массового скопления людей, в том числе в аэропортах, на вокзалах и в метро.

«Минпромторг России поддержал проекты нормативно-правовых актов, необходимых для скорейшего внедрения общедоступной дефибрилляции в России, подготовленные Экспертным советом по развитию биотехнологий Госдумы… Законопроект должен снять существующие барьеры, а также расширить возможный охват оказания помощи с применением АНД. Подготовленные подзаконные акты в свою очередь определяют все необходимые вопросы регулирования размещения и использования аппаратов», – говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

По словам председателя Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва, чем раньше эти документы будут приняты, тем больше жизней удастся спасти. Кроме того, отсутствие законодательства в данной области имеет и существенные экономические последствия, отметил Гутенёв. «Российские производители имеют соответствующие реализованные на практике разработки отличного уровня, но из-за отсутствия локального рынка не имеют возможности развития крупносерийного производства с дальнейшим наращиванием объемов несырьевого экспорта своей продукции. При этом абсолютно подавляющий объем возможного локального рынка может быть сформирован как без излишней нагрузки, так и без привлечения бюджетных средств», – считает он.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, одним из производителей АНД может стать компания «Альтомедика» (Москва), которая разработала свой прибор в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы на условиях софинансирования со стороны государства – в декабре 2015 года компания получила 163 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Производством такой продукции также занимается «Концерн «Аксион» (Ижевск), а дефибриллятор АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (Екатеринбург) проходит регистрацию в Росздравнадзоре.

По оценке Минпромторга, для реализации Программы доступной дефибрилляции к 2020 году в России потребуется выпустить 25 тысяч АНД, а объем производства отечественной продукции должен вырасти до 1 млрд рублей.

Источник: Минпромторг

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