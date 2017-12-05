Сделка по покупке 50% Ильинской больницы закрыта

Компания Clinic Management Group, управляющая подмосковной Ильинской больницей, сообщила о закрытии сделки с казахстанской компанией Emdeu Medline, которая приобрела 50% строящейся клиники. Запуск первого корпуса намечен на четвертый квартал 2018 года.

Сумма сделки не раскрывается, но средства нужны на завершение первого этапа медицинского проекта и его дальнейшее развитие. Общий объем инвестиций в Ильинскую больницу оценивается в $130 млн.

О том, что создатели Ильинской больницы бизнесмены Абай Закарьянов и Максим Савельев ищут инвестора, стало известно осенью 2016 года, а весной 2017-го Clinic Management Group сообщила о том, что 50% проекта намерена приобрести казахстанская Emdeu Group. Детали сделки стороны не раскрывали.

В середине ноября ходатайство Emdeu Medline о покупке 50% акций Ильинской больницы согласовала ФАС России.

Строительство Ильинской больницы в деревне Глухово Московской области началось в 2014 году. Руководит проектом Артем Гапеев, ранее занимавший должность генерального директора Европейского медицинского центра (EMC), главным врачом стал экс-руководитель клиники урологии EMC уролог-андролог Алексей Живов.

По плану Ильинская больница должна объединить несколько многофункциональных высокотехнологичных медицинских центров. Первый этап предполагает строительство объединенной больницы и поликлиники со стационаром на 78 коек, оперблоком и реанимацией, отделением экстренной и неотложной помощи, центром интервенционной радиологии, центром восстановительной медицины, службой скорой помощи, детским центром, медицинским отелем и так далее. Запуск первого корпуса ранее был намечен на I квартал 2018 года, но был сдвинут на четвертый квартал.

В конце 2018 года планируется начать строительство второго и третьего корпусов. На втором этапе планируется построить высокотехнологичный центр, объединяющий клинику сердца и сосудов, нейрохирургический центр, а также центр радиотерапии и гематологический центр, на третьем – многофункциональный детский госпиталь. Общий коечный фонд создаваемого комплекса составит более 140 коек. Ориентировочная площадь объектов – 34 тысячи кв. м.

По данным Vademecum, Emdeu Group принадлежит холдингу «Кипрос» Тимура Кулибаева. В Emdeu Group, по данным казахстанского Forbes, также входят многопрофильный медицинский центр «Мейірім» в Астане и зарегистрированные 4 сентября 2017 года компании ТОО «Mediluxe» и ТОО «Emdeu Medline».

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