В системе маркировки препаратов уже зарегистрированы 434 участника

Около трех миллионов упаковок лекарственных препаратов контролируется в России в рамках эксперимента по маркировке, после полномасштабного внедрения системы будет ежегодно отслеживаться движение более шести миллиардов упаковок лекарств, заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

«По состоянию на 1 декабря 2017 года в системе зарегистрированы 434 участника, включая 43 отечественных и 14 зарубежных производителей лекарственных препаратов, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации. Системой отслеживается около трех миллионов упаковок 43 наименований лекарственных препаратов», — сказал Пархоменко на ежегодной конференции «Медицина и качество — 2017» в Москве, подводя промежуточные итоги эксперимента.

По его словам, первый этап эксперимента заканчивается 31 декабря 2017 года, второй этап начнется с января 2018 года, он предусматривает поэтапный охват маркировкой всех выпускаемых в обращение лекарственных препаратов.

«При полномасштабном внедрении системы маркировки она охватит свыше 380 тысяч субъектов обращения лекарственных средств, и система будет отслеживать ежегодно движение более шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов», — добавил Пархоменко.

Участниками эксперимента стали несколько крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей.

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

gmpnews