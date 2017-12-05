Китайская фармотрасль стремится к качественному изменению

На днях китайская фармацевтическая компания Humanwell Healthcare получила от Управления США по контролю за качеством продовольствия и медикаментов /FDA/ разрешение продавать на американском рынке препарат Дутастерид.

А две недели назад Humanwell Healthcare закрыла сделку по покупке американской фармацевтической компании RiteDose.

«Только заняв определенное место в США, можно получить право голоса в мире в области инновационных медицинских препаратов», — заявил председатель правления Humanwell Healthcare Ван Сюэхай.

Китайская компания стремится через приобретение зарубежных активов заполучить передовые международные технологии, всемирно известные бренды и каналы сбыта, чтобы создавать собственные инновационные лекарства и повысить свою конкурентоспособность на международном рынке.

В последние годы наблюдается быстрый рост производства китайскими фармацевтическими компаниями инновационной продукции и повышение их инновационного потенциала, небывалыми темпами растут инвестиции фармацевтических предприятий в исследования и разработки.

Как показывают данные Главного государственного управления контроля над продуктами питания и лекарственными средствами, в 2016-2017 гг. заметно выросло число заявок на регистрацию инновационных химических фармацевтических ингредиентов и лекарственных препаратов из них, в то же время снизилось число заявок на лекарства-имитаторы. Это говорит о качественном изменении китайской фармацевтической отрасли.

На протяжении долгого времени Китай по уровню развития исследований лекарственных средств существенно отставал от США и Европы. Согласно недавно опубликованному международной консалтинговой компанией McKinsey докладу, в 2015 году объем мирового рынка инновационных лекарственных средств составил 600 млрд долларов США, но на Китай пришлось всего 10 млрд от этого объема, в том числе менее 500 млн долларов пришлось на 19 инновационных продуктов, которые впервые получили в Китае разрешение выйти на рынок.

Из-за ряда факторов Китаю будет непросто в ближайшее время угнаться за мировыми лидерами в этой области, однако фармацевтические предприятия Китая преисполнены уверенности. Китай уже накопил определенные исследовательские ресурсы в науках о жизни и фармакологии, многие китайские ученые, проработавшие долгое время за границей, вернулись в страну, они должны помочь Китаю выйти на передовой мировой уровень.

gmpnews