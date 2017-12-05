Герман Клименко возглавил фонд ИРИ по цифровой медицине

Советник Президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко покинул пост председателя совета Института развития интернета (ИРИ). Вместо него это место займет глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, а Клименко сосредоточит свои усилия на работе недавно созданного Фонда ИРИ по проектам, связанным с так называемой цифровой медициной (digital health).

Он также рассказал, что будет развивать Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

О планах создания Фонда Клименко говорил в конце августа 2017 года. В качестве примера интересных для фонда стартапов он тогда привел проект по разработке софта для программной расшифровки рентгенограмм, снимков КТ, МРТ, УЗИ и других диагностических изображений с использованием технологии нейронных сетей, запущенный ИРИ в 2016 году на средства известного интернет-предпринимателя и основателя фонда IMI.vc Игоря Мацанюка.

Согласно подсчетам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), за 2016 год и первое полугодие 2017 года стартапы в сфере медицины привлекли финансирование в размере 1,6 млрд рублей.

vademec