ФАС раскрыла один из крупнейших сговоров поставщиков медоборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Комиссия ФАС России признала ООО «Инвамед», ООО «Микромед», ООО «Медпролайф», ООО «Проммедзакупка», ООО «Медторг» виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку инструментов и медоборудования, расходных медицинских материалов, медицинских изделий, кардиостимуляторов для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2015 — 2017 гг.

Всего картелем охвачено 360 торгов, проведенных на территории 28 субъектов РФ. Общая сумма заключенных по итогам торгов госконтрактов составила более 2,5 млрд рублей.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил, что антимонопольное ведомство постоянно выявляет антиконкурентные соглашения в сфере поставок фармацевтической и медицинской продукции: «Картелизация этой отрасли поражает своим масштабом. С 2015 года антимонопольным органом раскрыты картели при проведении 6000 торгов на территориях 82 субъектов Российской Федерации, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по которым составила более 23 млрд рублей».

В пресс-службе ФАС сообщили, что все ответчики по делу признались в нарушении антимонопольного законодательства и отказались от дальнейшего участия в картельном сговоре.

«Фармацевтический вестник»