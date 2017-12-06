Проверить легальность лекарств можно с помощью мобильного приложения ФНС России

Теперь каждый покупатель может проверить легальность маркированного товара с помощью бесплатного мобильного приложения «Проверка маркировки товаров». Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Google Play, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Приложение считает QR-код и в течение нескольких секунд выдаст на экране информацию с результатом проверки и описанием товара.

Если покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет информации о проверяемом товаре, он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение будет рассмотрено контрольно-надзорными органами власти.

В настоящее время с помощью приложения «Проверка маркировки товаров» можно проверить легальность продаваемых лекарственных препаратов и меховых изделий.

Как писал «ФВ» ранее, на 21 ноября 2017 г. к маркировке лекарств подключились 252 участника рынка и постоянно подключаются новые участники. В системе зарегистрировано 41 торговое наименование лекарств, промаркировано 960 тыс. упаковок.

«Фармацевтический вестник»