Закон об онлайн-продаже лекарств одобрен профильным комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по охране здоровья сегодня решил рекомендовать депутатам принять в первом чтении законопроект, который разрешает аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет и запрещает дистанционную продажу рецептурнывх лекарств, сообщили Vademecum в аппарате комитета.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» был внесен правительством в Госдуму октябре 2017 года.

В законопроекте уточняются определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.

В 2015 году с предложением разрешить торговлю лекарствами через интернет обратился Институт развития интернета (ИРИ).

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