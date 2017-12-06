ФАС признала ненадлежащей рекламу Стрепсилса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 4 декабря признала телевизионную рекламу препарата «Стрепсилс плюс» от Reckitt Benckiser нарушившей требования закона «О рекламе». Теперь производителю грозит штраф до 500 тысяч рублей. Зато четырем международным фармкомпаниям удалось избежать штрафов благодаря решениям Экспертного совета при ФАС.

Комиссия ФАС 4 декабря признала ненадлежащей рекламу препарата «Стрепсилс плюс», который производит Reckitt Benckiser.

В рекламном ролике, который транслировался по российским телеканалам в феврале-марте 2016 года, говорилось: «При сильной боли в горле используйте «Стрепсилс Плюс» спрей. Он борется с инфекцией и действует против сильной боли в горле быстро. Вот и решение проблемы. Поручите «Стрепсилс» лечение сильной боли в горле».

Так производитель заверяет потребителя в том, что лекарство подействует быстро, то есть положительное действие препарата гарантировано, как и устранение боли в горле, рассудили эксперты. В законе «О рекламе» есть запрет на обещание гарантированного положительного эффекта лекарств.

Прописанный в КоАП штраф за нарушение требований к рекламе лекарственных средств для компаний – 200–500 тысяч рублей.

Одновременно комиссия прекратила дела в отношении Johnson&Johnson (реклама Имодиума), Berlin-Chemie (Фастум гель), Abbott Laboratories (ИРС 19, Имудон), Reckitt Benckiser (Нурофен для детей). Такую рекомендацию ранее дали эксперты, которые не усмотрели в их рекламе признаков обещания гарантированного положительного эффекта.

В 2016 году ФАС выписала штрафов за нарушение закона о рекламе на 129 млн рублей, из них почти 14% пришлись на рекламу лекарств, медуслуг и биологически активных добавок.

Ведущие отраслевые фармассоциации решили пригласить известную юридическую фирму «Гольцблат БЛП» для анализа существующей практики и разработки рекомендаций. Фармацевты не скрывают: их цель – перейти к саморегулированию рекламного рынка и надеются, что ФАС их в этом поддержит.

Источник: ФАС России

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