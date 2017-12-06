Владислав Шерстобоев вошел в руководство ГК «Никамед»

Первым заместителем генерального директора дистрибьютора ортопедических изделий ГК «Никамед» стал Владислав Шерстобоев. Ранее он возглавлял самарскую клинику «Мать и дитя», а затем работал операционными директором в группе «Медси».

Как рассказали Vademecum в «Никамеде», назначение связано с реализацией стратегии развития группы компаний до 2020 года: Владислав Шерстобоев займется созданием сети консультативно-диагностических кабинетов в ортопедических салонах «Ортека», число которых планируется увеличить до 70, а также развитием сети ортопедических медицинских центров «Ортека», запуск которых намечен на начало 2018 года. В настоящее время под брендом «Ортека» работает один медцентр в Москве.

Главным врачом медицинского направления группы стала Елена Афанасьева, ранее она возглавляла Городскую поликлинику №23 Депздрава Москвы.

Владислав Шерстобоев в 1996 году окончил Сибирскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, затем продолжил обучение менеджменту в Московской школе управления «Сколково» и получил MBA в Международном институте менеджмента ЛИНК. С 2001 года работал на управленческих позициях в Новосибирске и Самаре в сфере FMCG и производства.

С 2011 по 2012 год он работал директором департамента продаж ОАО ПКК «Весна», затем был заместителем директора по маркетингу и коммерции в НОУ «Учебный центр Самарского института делового образования». С 2012 года работал генеральным директором Медицинской компании ИДК, которую вскоре приобрела ГК «Мать и дитя». В начале марта 2017 года Владислав Шерстобоев перешел на работу в ГК «Медси» в качестве операционного директора, но в августе покинул холдинг.

Группа компаний «Никамед» является одним из крупнейших поставщиков ортопедических и медицинских товаров и поставляет медицинские изделия как иностранных производителей, так и собственного производства. Компания основана в 1996 году на базе научно-производственной компании «Дельта-Терм». Розничная сеть «Никамеда» работает под брендом федеральной сети «Ортека». Основным владельцем ООО «Никамед», по данным СПАРК-Интерфакс, является Сергей Шаитов (90%), Антон Шаитов и Анна Федосова владеют долями по 5% компании. Выручка за 2016 год составила 4,44 млрд рублей, чистая прибыль – 6,5 млн рублей.

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