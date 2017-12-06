Инсулин пропал из кировских аптек из-за проблем с логистикой

Жители Кирова столкнулись с отсутствием льготного инсулина в аптеках из-за проблем с логистикой, однако в регионе есть все необходимые препараты, заявил зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Об этом он сообщил на оперативном совещании регионального правительства, организованном в связи с жалобами жителей Кирова на исчезновение из аптек льготного инсулина. «На сегодняшний день ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения. Все лекарства есть в Кировской области, однако, проанализировав обращения граждан, мы видим, что имеются некоторые нарушения логистики распределения препаратов по аптечным пунктам», – прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, ведомство еще раз проговорило с руководителями аптек и медицинских организаций механизм распределения лекарств по аптечным пунктам и их выдачи пациентам. «Хочу отметить, что сейчас проблем с лекарственными средствами нет, и, учитывая, что впереди новогодние праздники, кировчане могут быть уверены, что перебоев с льготными препаратами не будет», – пообещал он.

В августе 2017 года губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко объявил выговор заместителю министра здравоохранения региона Татьяне Золоедовой в связи с многочисленными жалобами граждан на перебои с поставками льготных лекарств для больных сахарным диабетом и отсутствие инсулиновых тест-полосок.

В мае прошлого года сообщалось о перебоях с поставками инсулина в Рязани, из-за чего из аптек исчезли препараты, предназначенные для отпуска по льготным рецептам. Аналогичная ситуация в апреле того же года была зафиксирована в Казани: жители города в течение трех месяцев не могли получить в аптеках льготный инсулин.

Источник: Правительство Кировской области

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