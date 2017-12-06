Власти США одобрили электрокардиограф для Apple Watch

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило первый электрокардиограф для часов Apple Watch. Устройство американского разработчика AliveCor встраивается в ремешок для «умных» часов Apple – оно следит за сердечным ритмом владельца, а в случае его выхода за пределы нормы предлагает снять электрокардиограмму (ЭКГ), которую тут же можно отправить врачу. Стоить устройство под названием KardiaBand будет $199.

Устройство KardiaBand анализирует частоту сердечных сокращений, каждые пять секунд измеряет сердечный ритм и сообщает пользователю, когда он отклоняется от нормы. Причем норма определяется для каждого человека индивидуально, при помощи обширной базы кардиологических данных и искусственного интеллекта.

У Apple Watch есть похожая функция, но KardiaBand идет дальше – если прибор определяет, что сердечный ритм нарушился, он предлагает владельцу на 30 секунд приложить большой палец к специальному сенсору, который снимет ЭКГ и покажет ее на экране часов, а также может отослать врачу.

Портативные приборы для снятия ЭКГ тоже сами по себе не новость, главная сложность состоит не в том, чтобы снять кардиограмму, а в том, в какой именно момент это сделать, чтобы «поймать» нарушения работы сердца, которые могут то появляться, то исчезать. Именно эту задачу и решает KardiaBand, пишет Bloomberg.

Такое устройство может помочь обнаружить аномалии работы сердца, например, мерцательную аритмию, которая создает опасность возникновения тромбов и инсультов. Этому заболеванию подвержены до 25% людей старше 40 лет.

Стоимость KardiaBand – $199, пользователи также могут подписаться на премиальную кардиологическую службу AliveCor за $99 в год, это не считая самих часов Apple Watch Series 3, которые в официальном магазине стоят $399.

Apple также анонсировала собственную исследовательскую работу в медицинской сфере Apple Heart Study для сбора данных о нерегулярных сердечных ритмах. Она направлена на выявление у пользователей Apple Watch мерцательной аритмии и, следовательно, повышенного риска инсульта. Пользователи Apple Study смогут получать автоматический мониторинг сердечного ритма 24 часа в сутки.

В России похожий прибор разрабатывает компания «Кардиокварк» предпринимателя Александра Ежкова.

Источник: Bloomberg

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