«Микрогену» могут дать субсидию на КИ живой вакцины от гриппа

Минздрав поддержал предложение Минпромторга о предоставлении госкомпании «Микроген» субсидии на клинические исследования живой вакцины от гриппа. Так ведомства отреагировали на предупреждение «Микрогена» о том, что производство живых вакцин может быть закрыто из-за упавших объемов госзаказа.

В ответ на запрос Vademecum в Минздраве сообщили, что ведомство получило от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова письмо с предложением выделить из федерального бюджета субсидии производителю живой вакцины ФГУП «НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы». Субсидии могли бы покрыть часть затрат на клинические исследования живой вакцины и совершенствование действующего производства.

Для обсуждения этого вопроса 30 октября Минздрав собрал на совещание представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, ФМБА России, экспертов и разработчиков.Участники совещания пришли к выводу, что живая вакцина от гриппа «обладает рядом преимуществ над инактивированными гриппозными вакцинами». Однако эффективность такой вакцины изучали более 20 лет назад, отметили эксперты, и сейчас требуется актуализация исследований с учетом новых методов оценки иммуногенной активности вакцин, разработанных вакцин нового поколения, изменения аллергологического фона у населения, увеличения доли лиц с иммунодефицитом.

В ноябре 2017 года стало известно о письме «Микрогена» на имя Мантурова, в котором производитель вакцин заявил о необходимости вернуть живую вакцину от гриппа в Национальный календарь прививок. В противном случае оставшийся без госзаказа иркутский филиал «Микрогена» может закрыться в связи с нерентабельностью.

В мире, по данным «Микрогена», кроме него живую вакцину производят только AstraZeneca и Институт сывороток Индии.

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