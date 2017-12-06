Минпромторг РФ отметил большой вклад Лилии Титовой в развитие отрасли

4 декабря в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения — 2017» состоялось награждение ведомственными наградами Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли России. В числе награжденных — исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. Приказом Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ей была вручена Благодарность за большой вклад в области развития фармацевтической и медицинской промышленности, многолетний добросовестный труд, а также в связи с 15-летием СПФО.

«Выражаю слова благодарности в адрес Министерства промышленности и торговли за столь высокую оценку, — отмечает Лилия Титова. – Это наш совместный результат правильно выбранной стратегии развития СПФО, поставленных целей и кропотливой совместной работы всех наших экспертов. Создавая СПФО 15 лет назад, участники рынка основывались на осознанной потребности объединить на одной общественной площадке всю цепочку продвижения лекарственного препарата – производитель-дистрибьютор-аптека. Как показало время, именно такой формат дает возможность оценить текущие события и правильно и всесторонне прогнозировать тенденции развития фармацевтического рынка. Наша задача и тогда, и теперь – найти баланс, когда все звенья товаропроводящей цепочки нацелены на обеспечение населения России качественными препаратами.

Самое ценное, что есть в СПФО – это его члены. Их знания и практический опыт формируют тот экспертный потенциал, который мы активно используем , чтобы в нашей стране формировался и поддерживался регуляторный и инвестиционный климат для развития фармацевтической промышленности. В течение этих 15 лет ряд наших членов, ранее занимавшихся только импортом, построили собственные заводы или организовали контрактное производство. Две компании-члены СПФО подписали за прошедший год протоколы о создании новых заводов в Ярославской и Воронежской областях. Поэтому законодательные вопросы, связанные с локализацией производства, СПИКами, правоприменительной практикой постановления «Третий лишний», преференциями являются одними из приоритетных в стратегии развития Ассоциации.

Главное для любой общественной организации – это движение вперед. Именно поэтому для членов СПФО важно не просто следить за тенденциями на фармацевтическом рынке, будь это новые реформы в системе ценообразования, государственного контроля качества, внедрения новых моделей лекарственного обеспечения, а донести до государственных органов свою обоснованную позицию, составив прогноз рисков и плюсов. Надеемся, что опыт и знания СПФО будут и далее востребованы и полезны!»

gmpnews