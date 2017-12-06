Ученые Казахстана разработали оригинальный противогрибковый препарат

В Казахстане появился первый отечественный оригинальный препарат широкого спектра действия для лечения грибковых заболеваний кожи. Активным действующим веществом препарата является широкоспектральный противогрибковый природный антибиотик, разработанный учеными из Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК и получивший название розеофунгин.

Лекарственный препарат «Розеофунгин-АС» для лечения кожных грибковых инфекций зарегистрирован в Казахстане в 2017 году и включен в Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан приказом Министерства здравоохранения РК.

Создание собственного эффективного противогрибкового препарата имеет большое значение не только для борьбы с грибковыми инфекциями, которые сегодня входят в число самых распространенных заболеваний, считает генеральный директор РГП «Институт микробиологии и вирусологии, доктор биологических наук, профессор, академик Аманкелди Саданов. По его словам, специалисты института работают над созданием биологических препаратов для таких отраслей, как сельское хозяйство, экология, животноводство, здравоохранение.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для обеспечения стратегической безопасности страны собственное производство фармацевтической продукции должно составлять не менее 20% от общего объема фармрынка. У нас этот показатель находится на уровне 10-12%, при этом основные казахстанские фармпроизводители выпускают простые лекарственные средства, либо дженерики на основе импортируемых субстанций. Наш препарат на 100% отечественный», — отмечает академик.

Основой препарата является антибиотик, продуцируемый штаммом микроорганизма, выделенного из почв Казахстана. Это новое природное соединение полиенового ряда. Установлена активность розеофунгина в отношении 39 видов патогенных грибов, в том числе наиболее опасных возбудителей поверхностных и глубоких микозов. Последующие углубленные исследования показали, что наряду с антигрибковой активностью он обладает выраженным противовирусным действием и способен блокировать размножение многих вирусов гриппа, парамиксовирусов, вируса осповакцины и вируса саркомы Рауса.

Препарат успешно прошел доклинические испытания и три фазы клинических испытаний, продемонстрировавших отсутствие токсичности и более чем 99-процентную эффективность в лечении грибковых поражений кожи. На базе Института микробиологии и вирусологии создана промышленная установка с технологической линией для производства мази «Розеофунгин-АС», на которой производятся промышленные серии препарата. Производственная мощность установки в настоящее время составляет 10-15 тыс. тюбиков в месяц, в будущем году производство планируется увеличить.

«Примерно три недели назад мы отправили первые партии препарата в лечебные учреждения во все регионы Казахстана, и буквально на прошлой неделе получили согласие на приобретение препарата практически от всех специалистов, которые пробовали его в действии и сравнивали с импортными аналогами. Интерес к закупкам «Розеофунгин-АС» проявило и Министерство обороны, оно согласилось включить мазь в госзаказ», — констатировал г-н Саданов.

По его словам, одним из преимуществ казахстанского препарата является отсутствие устойчивости к нему у возбудителей грибковых инфекций. Причина этого – новизна препарата и структура антибиотика. По словам разработчиков, выгодно отличается и цена: тюбик «Розеофунгина-АС» стоит 2 тыс. тенге, тогда как цена на некоторые импортные аналоги может доходить до 6 тыс.

kursiv.kz